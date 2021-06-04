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Общество
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Более 11 тысяч звонков поступило за месяц на телефон доверия для детей

На телефон доверия для детей 111 за май поступило 11 тысяч 69 телефонных обращений. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, 10 тысяч 834 звонка были ошибочными или ложными, с вопросами о подключении интернета и загрузки единиц сотовыми операторами, о скорой помощи, милиции, пожарной службе и другие.

С просьбой проконсультировать или оказать помощь обратились 235 абонентов, из них детей — 78.

«По 168 обращениям даны консультации и рекомендации, 30 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 37 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», — отметили в ведомстве.

Больше всего обращений связаны с вопросами оказания социальной помощи (48), об оказании финансовой, юридической и другой помощи (26). О жестоком обращении и насилии в отношении детей поступил 31 звонок, о воспитании, поведении, взаимоотношении детей и родителей — 27, о семейном насилии над женщинами — 15, о семейных отношениях и конфликтах — 12.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196382/
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