В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились еще 12 медиков

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали шесть случаев, в Ошской области — два, в Оше, Чуйской, Джалал-Абадской и Баткенской областях — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны три медика, из домашней изоляции — пять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 720, из которых выздоровели 4 тысячи 606 медработников.