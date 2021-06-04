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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 383 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 106 223

В Кыргызстане за сутки выявили еще 383 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 177 случаев, Оше — 38, Чуйской области — 78, Ошской — 20, Таласской — 4, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 22, Баткенской — 6.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 106 тысяч 223 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196355/
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