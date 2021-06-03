Правозащитники призывают ЕС добиться расследования смерти Азимжана Аскарова

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором просит Европейский союз настоять на проведении расследования смерти правозащитника Азимжана Аскарова в Кыргызстане.

Заявление было опубликовано в преддверии показа документального фильма об Аскарове, в котором примут участие высокопоставленные лица ЕС.

Показ фильма молдавской документалистки Марины Шупак «Последний шанс на справедливость» состоится 4 июня в рамках фестиваля документальных фильмов One World в Брюсселе. Фильм показывает путь Хадичи Аскаровой к освобождению своего супруга. Съемки проходили в доме правозащитника в Базар-Коргоне, в Оше и в Бишкеке.

Как отмечается, в день показа ЕС собирается провести ежегодную встречу на высшем уровне с официальными лицами Кыргызстана.

«Это отличная возможность для ЕС дать понять, что более тесное сотрудничество с Кыргызстаном будет зависеть от готовности администрации президента Кыргызстана Жапарова расследовать смерть Аскарова, снять с него судимость и выплатить компенсацию его семье. Широко освещаемый показ фильма дает понять: Кыргызстан будет и впредь находиться в центре международного внимания к Аскарову до тех пор, пока не выполнит свои обязательства в области прав человека и не понесет ответственность за его смерть», — отмечает HRW.

Пожизненно осужденный правозащитник Азимжан Аскаров скончался в тюрьме от пневмонии 25 июля 2020 года. Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Однако Кыргызстан этим рекомендациям не последовал.