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Общество

Засуха не повлияет? В Минсельхозе КР оптимистичные прогнозы на урожай зерновых

Несмотря на засуху в отдельных регионах Кыргызстана, прогнозы Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов на урожай зерновых оптимистичные. Об этом 24.kg сообщили в отделе растениеводства.

Специалисты отдела готовили прогноз еще зимой. «Однако ситуация с погодой чуть осложнилась, повлияла засуха в некоторых районах. Новый прогноз с учетом погоды пока не подготовили. Но в целом на урожай в масштабах страны это не повлияет, есть и хорошие поливные участки, поэтому ожидаем урожай в пределах нормы. Ежегодно технологии улучшаются: меняется возделывание, применяют новые, засухоустойчивые сорта, удобрения вносят по другой схеме. Таким образом, урожайность культур увеличивается», — сообщили в Минсельхозе.

Уборка зерновых, по их данным, начнется в конце июня в южных регионах республики, в июле-августе продолжится на севере страны.

Отметим, что, в частности, сельхозпроизводители Сокулукского района Чуйской области настроены пессимистично. «В начале шли дожди, в апреле был даже снег, ночи были холодные, ячмень нормально не развивался. В последнее время дождей вообще нет. Погода подвела очень сильно. Прогнозы весьма печальные, 500 килограммов с гектара, может, получится собрать. Хотя семена покупали дорогие, вносили вовремя удобрения», — рассказал 24.kg один из них.

«С кукурузой ситуация тоже настораживает. Дождей нет, всходы слабые, не растут, нарезать арыки для полива невозможно, иначе все засыплет землей», — добавил мужчина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196261/
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