В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 646 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 914 пациентов, в больницах — 1 тысяча 732. В том числе 102 человека — в крайне тяжелом состоянии, 509 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 86 человек (или 62,7 процента) — оценивают как средней тяжести, 35 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 333 человека. В Бишкеке выписан 191 человек, Оше — 6, Чуйской области — 69, Ошской — 4, Таласской — 5, Иссык-Кульской — 39, Джалал-Абадской — 15, Баткенской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 100 тысяч 447 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.