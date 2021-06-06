В Кыргызстане за сутки выявили еще 337 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 126 случаев, Оше — 62, Чуйской области — 36, Ошской — 45, Таласской — 1, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 33, Баткенской — 8.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 106 тысяч 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.