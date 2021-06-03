В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 509 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 847 пациентов, в больницах — 1 тысяча 662. В том числе 93 человека — в крайне тяжелом состоянии, 448 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 94 человек (или 65,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 27 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 299 человек. В Бишкеке выписаны 196 человек, Оше — 10, Чуйской области — 50, Ошской — 6, Таласской — 5, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 13.

С начала марта 2020 года выздоровели 99 тысяч 474 человека.



Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.