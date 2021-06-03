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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 371 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 105 840

В Кыргызстане за сутки выявили еще 371 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохрания и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 169 случаев, Оше — 40, Чуйской области — 91, Ошской — 20, Таласской — 5, Нарынской —8 , Иссык-Кульской — 24, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 1.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 105 тысяч 840 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196203/
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