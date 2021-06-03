В США заявили об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19

На данный момент нет доказательств, что коронавирус начал распространяться по миру после утечки из китайской лаборатории. Об этом заявил глава Национальных институтов здравоохранения США (при министерстве здравоохранения и социальных служб) Фрэнсис Коллинз, передает РБК со ссылкой на Fox News.

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«Была другая идея, что, возможно, это случайная утечка из лаборатории. Я никогда не исключал этого, хотя не было никаких доказательств», — отметил он.

Специалист пояснил, что «экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств». Гипотеза с утечкой вируса из лаборатории, по его мнению, является экстраординарной, поэтому для ее подтверждения нужны соответствующие доказательства.

«Я не думаю, что мы знаем, что произошло в Ухане», — добавил Фрэнсис Коллинз.

Он отметил, что есть версия создания коронавируса при разработке биологического оружия. По его мнению, это не соответствует известной информации о вирусе.

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В начале апреля директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что у американских спецслужб нет подлинной информации о происхождении COVID-19. По ее словам, существуют две «альтернативные версии» возникновения инфекции: из-за контакта с зараженным животным либо в связи с утечкой из некой китайской лаборатории в Ухане.

В январе-феврале международная миссия экспертов исследовала в Ухане происхождение возбудителя COVID-19. Наиболее вероятной версией по итогам поездки ВОЗ назвала передачу коронавируса от летучих мышей человеку через животное-посредника. Утечка вируса из лаборатории в Ухане была отмечена как «крайне маловероятная».