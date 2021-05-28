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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В отношении главы госучреждения «Кадастр» Эрнеста Сулайманбекова возбуждено дело

В отношении директора госучреждения «Кадастр» Эрнеста Сулайманбекова возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что досудебное производство возбуждено прокуратурой Иссык-Атинского района по статье «Получение взятки». Расследование ведет главное управление ГКНБ по Чуйской области.

«По предварительным данным, Эрнест Сулайманбеков получил $2 тысячи от гражданских лиц за выдачу госакта на землю. Тогда чиновник занимал должность начальника отдела регистрации Иссык-Атинского районного филиала «Кадастр». Взятка предназначалась директору «Кадастра» Мырзабеку Шамшиеву. По некоторым данным, в отношении него также ведется следствие», — сообщили редакции.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195543/
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