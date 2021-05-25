Садык Шер-Нияз награжден казахстанским орденом «Достык»

В Доме кино в Бишкеке состоялась торжественная церемония вручения казахстанского ордена «Достык» известному режиссеру, политику и общественному деятелю Садыку Шер-Ниязу. Об этом сообщается на сайте Фонда развития кинематографа.

По его данным, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является поклонником фильма Шер-Нияза «Курманджан датка» и в том числе поэтому наградил режиссера орденом «Достык» («Дружбы народов»).

Фото Фонда развития кинематографа. Садык Шер-Нияз

Награду вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев.

На церемонии выступили с поздравлениями известные кыргызские политики, деятели культуры, кино, общественные деятели.