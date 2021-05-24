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Общество

В Бишкеке проходит очередной митинг против руководства профсоюзов

В Бишкеке около здания МВД проходит митинг против руководства профсоюзов.

По словам начальника управления «Кыргыз курорт туризм» Чинары Токобаевой, беспредел в профсоюзах происходит на протяжении многого времени — с тех пор, как на должность пришел Мирбек Асанакунов.

«Мы живем в правовом государстве и должны исполнять решение судов. Однако это не делается. Мы пришли к зданию МВД потому, что представители этой структуры не решают вопрос. Наше здание захватили посторонние лица и не пускают нас на рабочие места, поэтому в профсоюзе коллапс», — сказала Чинара Токобаева.

Напомним, скандал в профсоюзах длится уже более года. Судебные разбирательства на тему, кто же настоящий председатель федерации, продолжаются по сей день. 5 февраля на заседании совета высшего органа управления федерации принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова.

В качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции был зарегистрирован Сагын Бозгунбаев. Однако это назначение приняли не все.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194967/
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