Десять месяцев длится следствие по факту смерти Азимжана Аскарова. Доводы юриста

Уголовное дело по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова было зарегистрировано десять месяцев назад. Расследованием занимается сотрудник ГСИН Акбар Молдажиев. Юридическое сопровождение обеспечивают адвокаты правозащитного центра «Бир дуйно Кыргызстан». Они рассказали 24.kg, почему расследование такое долгое.

По их словам, судмедэксперты республиканского центра выдали заключение, где исключили насильственную смерть Азимжана Аскарова. Адвокаты ставили перед экспертизой вопрос о причинно-следственной связи дыхательной недостаточности, от чего осужденный умер, с заболеваниями, которыми он болел до этого, а также адекватно ли ему оказывалась медицинская помощь. Правозащитники рассказали, что на эти вопросы экспертиза не ответила.

«Мы подали ходатайство о назначении дополнительной экспертизы. Предложили независимых экспертов. Следователь отказал. Пока его решения мы не получили. Как получим, обжалуем следственному судье», — пояснили в «Бир дуйно».

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его, однако Кыргызстан этим рекомендациям не последовал. 25 июля он скончался в ИК № 47.