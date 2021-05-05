Жители Жерге-Тальского района рассказали причину депортации из Таджикистана

Накануне из Лахшского района (Жерге-Тальский. — Прим. 24.kg) Таджикистана в КР прибыли 16 граждан с кыргызскими паспортами. Об этом 24.kg сообщили их родственники.

Отметим, сами переселенцы не желают общаться с журналистами.

По словам их близких, депортируют только тех граждан, кто отказывается менять свои паспорта.

«Сразу отметим, что никто никого не принуждает, давления нет. Граждан Кыргызстана приглашают в акимиат и предлагают отказаться от кыргызского паспорта и за месяц оформить таджикский. Многие соглашаются и остаются в Таджикистане. А тех, кто против, просят покинуть страну. Но Пограничные войска РТ не выпустили их детей, ссылаясь на решение о депортации только граждан КР, а дети имеют таджикские документы. Сегодня узнали, что детей передали бабушкам и дедушкам, оставшимся в Таджикистане», — рассказали они.

Министерство внутренних дел Таджикистана опровергло информацию об усилении паспортного контроля в Лахшском районе в отношении этнических кыргызов.

«Факты, приведенные в кыргызских СМИ, не соответствуют действительности. В Лахшском районе, действительно, проживают этнические кыргызы с двойным гражданством. Это нормальное явление. Однако, никакого ужесточения паспортного контроля и выдворения граждан кыргызской национальности не было», — сказал начальник пресс-центра МВД Таджикистана Нусрат Махмадзода.