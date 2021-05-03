Ситуация на границе. До 7 мая планируют восстановить обучение в реальном режиме

В Баткенской области временно закрыты 39 школ и 35 детских садов. Об этом на брифинге сообщила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.
По ее словам, в Баткенском районе закрыты 23 школы и 21 детский сад, в Лейлекском — 16 школ и 14 детских садов. Кроме того, еще 10 школ и 3 детсада переведены на онлайн-обучение, поскольку в них разместили эвакуированных с зоны конфликта жителей.
Надира Джусупбекова отметила, что обучение в реальном режием в школах будет восстановлено до 7 мая с учетом возвращения населения в свои села.
«Ученики школы села Максат будут прикреплены к учебным заведениям по месту нахождения. Здание сгорело, ждем окончательной оценки. Надеемся, что можно будет восстановить. Это необходимо сделать до начала следующего учебного года», — сказала она.
Надира Джусупбекова добавила, что школа сдана в эксплуатацию в 2015-м, в ней обучалось 200 учеников.
Кроме того, по ее словам, в Максате сожгли детский сад. Также пострадали школы в селах Ак-Сай (окна двух классов на 2-м этаже, кабинеты русского языка и математики), Орто-Боз (окна в коридоре, сам корпус аварийный), Кызыл-Бел (окна в столовой) и детский сад в селе Кок-Таш.
Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.
В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.
По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.
По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.