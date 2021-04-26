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Общество

На Общереспубликанское тестирование зарегистрировались 42 тысячи 817 выпускников

На Общереспубликанское тестирование зарегистрировались 42 тысячи 817 выпускников. Об этом 24.kg сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева.

По ее словам, основной этап регистрации завершился 9 апреля.

«Но накануне проведения тестирования, как обычно, будут дополнительные этапы — 17 и 20 мая в тестовых центрах», — отметила Чинара Батракеева.

Само тестирование будет проводиться в офлайн-режиме с 17 по 23 мая. Всего по республике будет организовано около 120 тестовых центров.

Напомним, что с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191580/
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