478 школьников признаны победителями Республиканской олимпиады

478 школьников были признаны победителями Республиканской олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, из-за того, что Бишкек вошел в красную зону по распространению коронавирусной инфекции, Республиканский штаб по COVID-19 рекомендовал воздержаться от проведения массовых мероприятий — итогового тура Республиканской олимпиады.

В связи с этим Министерство образования и науки признало победителями Республиканской олимпиады 478 школьников, занявших 1-е, 2-е, 3-е места в областном туре.

Всего в нем приняли участие 1 тысяча 976 учеников. Из них 1-е место получили 155 школьников, 2-е — 166, 3-е — 157 школьников.

«Школьникам, завоевавшим 1-е место, будут вручены дипломы и сертификаты на покупку книг, за 2-е и 3-е места ученики получат дипломы. 264 выпускника 11-х классов, занявшие призовые места по итогам Республиканской олимпиады, получат преимущество при поступлении в вузы страны», — отметили в МОиН.