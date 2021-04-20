Президент подарил жительнице Сокулука новый комуз

Девочка, попросившая у президента комуз на Нооруз, получила свой подарок. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Ученица 3-го класса Сокулукской музыкальной школы Адинай Жумакадырова написала письмо президенту Садыру Жапарову. Она попросила подарить ей национальный музыкальный инструмент комуз. В письме девочка отметила, что хотела бы комуз, изготовленный из дерева урюка. Сегодня заведующий отделом мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества аппарата президента Кудайберген Базарбаев исполнил просьбу девочки.
Мама девочки Асель Асаналиева рассказала, что написать письмо президенту было идеей самой Адинай.
«Она у нас с детства близка к музыке, а именно к национальному инструменту комуз. Всегда хотела иметь собственный комуз. Пытаясь воплотить свою мечту, она сама приняла решение попросить столь желанный инструмент у самого президента. И вот через некоторое время нам сообщили, что президент хочет подарить ей комуз», — сказала она.
По словам самой Адинай, инструментом она будет пользоваться аккуратно и бережливо и сделает все, чтобы стать выдающейся комузисткой.