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Общество

Президент подарил жительнице Сокулука новый комуз

Девочка, попросившая у президента комуз на Нооруз, получила свой подарок. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Ученица 3-го класса Сокулукской музыкальной школы Адинай Жумакадырова написала письмо президенту Садыру Жапарову. Она попросила подарить ей национальный музыкальный инструмент комуз. В письме девочка отметила, что хотела бы комуз, изготовленный из дерева урюка. Сегодня заведующий отделом мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества аппарата президента Кудайберген Базарбаев исполнил просьбу девочки.

«Письмо Адинай дошло до своего адресата. Детские мечты сбываются. Главное, уметь мечтать и ставить перед собой задачи. Сегодня мы рады вручить Адинай от имени Садыра Жапарова национальный музыкальный инструмент комуз. Он изготовлен из дерева урюка, как и просила в письме девочка. Глава государства выражает огромную надежду, что Адинай станет выдающимся музыкантом и будет представлять страну на различных международных конкурсах», — отметил Кудайберген Базарбаев.

Мама девочки Асель Асаналиева рассказала, что написать письмо президенту было идеей самой Адинай.

«Она у нас с детства близка к музыке, а именно к национальному инструменту комуз. Всегда хотела иметь собственный комуз. Пытаясь воплотить свою мечту, она сама приняла решение попросить столь желанный инструмент у самого президента. И вот через некоторое время нам сообщили, что президент хочет подарить ей комуз», — сказала она.

По словам самой Адинай, инструментом она будет пользоваться аккуратно и бережливо и сделает все, чтобы стать выдающейся комузисткой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190852/
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