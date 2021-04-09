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Общество

В Иссык-Кульском районе построили детский сад за 25,4 миллиона сомов

В селе Бает Иссык-Кульского района построили новый детский сад. Об этом сообщили в Фонде развития Иссык-Кульской области.

По его данным, в строительство здания вложили 25 миллионов 437 тысяч 342 сома. Из них 6 миллионов выделил фонд. Закупили также необходимую мебель и оборудование на 1 миллион 240 тысяч сомов. Детский сад рассчитан на 100 мест, для детей созданы все условия.

Ранее сообщалось, что в селе Челпек Ак-Суйского района за 4 миллиона 285 тысяч сомов отремонтировали дошкольное учреждение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189420/
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