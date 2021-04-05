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Общество

Певица Анжелика Кайратова заразилась коронавирусом

Певица Анжелика Кайратова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, компьютерная томография не выявила проблем с легкими, но пропало обоняние и есть кашель.

«Сейчас поднимаю свой иммунитет, настроение и принимаю витамины. Делаю упражнения. У меня гриппозное состояние, однако голова не болит и нет температуры. Проходит в легкой форме», — сказала она.

Певица призвала подписчиков не игнорировать правила санитарной безопасности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188807/
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