В микрорайоне «Газгородок» временно отключили горячую воду и отопление

В микрорайоне «Газгородок» прекращена подача горячей воды и отопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» вынуждено приостановить подачу отопления и горячей воды в связи с аварийными работами в ОсОО «Газпром».

Бишкектеплоэнерго приносит извинения за причиненные неудобства.

В мэрии отметили, что горожане в случае возникновения проблем с отоплением или горячей водой могут круглосуточно звонить в диспетчерскую по номерам: 0701777110 (WhatsApp), 0312212906.

Предприятием обслуживается западная часть города: микрорайоны «Джал», «Газгородок», «Военный городок» и «Совмин», всех остальных теплом обеспечивает ОАО «Бишкектеплосеть» — дочерняя компания Национального энергохолдинга.