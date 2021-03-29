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Общество

Скандал в Федерации профсоюзов. Члены хотят создать конфедерацию

Из-за нескончаемых скандалов в Федерации профсоюзов Кыргызстана члены ФПК хотят создать отдельную конфедерацию. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Профсоюзов строителей Элдияр Карачалов.

По его словам, есть несколько профсоюзов, которые работают самостоятельно.

«Сейчас идут переговоры между членами Федерации профсоюзов и самостоятельными объединениями о создании конфедерации. Новое объединение будет решать те вопросы, которые Федерация профсоюзов Кыргызстана не поднимает и которыми не занимается: ни законопроектами, ни переговорами с работодателями, ни правительством. Действующее законодательство позволяет все это делать», — сказал Элдияр Карачалов.

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Однако, как он отметил, если законопроект «О профсоюзах» примут, то прокуратура может ликвидировать конфедерацию в судебном порядке.

Напомним, скандал в профсоюзах длится не первый год. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова, которого на заседании совета — в высшем органе управления федерации — отстранили от должности председателя. Однако он не согласен с решением и отказывается покидать должность.

Сагын Бозгунбаев был зарегистрирован в качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции. Однако это назначение приняли не все. Судебные разбирательства на тему, кто же настоящий председатель, продолжаются по сей день.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187907/
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