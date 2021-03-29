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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 127 миллионов, умерли более 2,7 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 677 тысяч 819 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 127 миллионов 99 тысяч 168 человек. Больше всего зараженных в США (30 миллионов 262 тысячи 36), Бразилии (12 миллионов 534 тысячи 688), Индии (11 миллионов 971 тысяча 924), Франции (4 миллиона 606 тысяч 185), России (4 миллиона 469 тысяч 327), Великобритании (4 миллиона 347 тысяч 13), Италии (3 миллиона 532 тысячи 57), Испании (3 миллиона 255 тысяч 324), Турции (3 миллиона 208 тысяч 173), Германии (2 миллиона 784 тысячи 652) и Колумбии (2 миллиона 382 тысячи 730).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 72 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 985 тысяч 621 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 783 тысяч 171. За трое суток показатель вырос на 28 тысяч 236 человек. В том числе в США всего скончались 549 тысяч 335 человек, Бразилии — 312 тысяч 206, Мексике — 201 тысяча 623, Индии — 161 тысяча 552, Великобритании — 126 тысяч 834, Италии — 107 тысяч 933.

В Кыргызстане зарегистрировали 88 тысяч 163 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 292 тысячи 284, Узбекистане — 82 тысячи 340, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187886/
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