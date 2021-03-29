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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 71 новый случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 88 163

В Кыргызстане за сутки выявили еще 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 53 случая, Оше — 1, Чуйской области — 11, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 1.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 88 тысяч 163 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187876/
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