Водители просят. В Бишкеке хотят расширить улицу Ахунбаева

В Бишкеке хотят расширить отрезок улицы Ахунбаева на пересечении с улицей Байтика Баатыра. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в мэрию поступает много обращений автовладельцев о том, что водители вынуждены создавать аварийную ситуацию при движении в восточном направлении по улице Ахунбаева.

«Сразу после пересечения с улицей Байтика Баатыра дорога упирается в остановку и тротуар, и водителям приходится перестраиваться влево», — отметили в мэрии.

Выездная комиссия в составе специалистов Бишкекглавархитектуры, Бишкекзеленхоза, управления капитального строительства и департамента городского хозяйства на месте ознакомилась с предложением управления Патрульной службы милиции (УПСМ) расширить отрезок от улицы Байтика Баатыра до улицы Жукеева-Пудовкина.

«Специалисты отдела дорожно-транспортного развития Бишкекглавархитектуры подготовили предварительную схему расширения данного участка. Муниципальное предприятие направило письмо в соответствующие органы для согласования предварительной схемы расширения улицы и внесения предложения по данному вопросу», — отметили в мэрии.