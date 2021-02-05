В Бишкеке 5 февраля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День увеличился до 10 часов 6 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-14.00 — 5-й микрорайон, 10, 10/1, 16, 16/1;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Власова, Девятое января, проспект Дэна Сяопина;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Буденного, Салиевой;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-23);
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Марата, Кузбасской, Тимура Фрунзе, Калужской, Лущихина, Черноморской;
- 9.40-14.00 — район, ограниченный проспектом Эркиндик, улицами Боталиева, Щербакова, Дзержинского;
- 10.00-17.00 — 5-й микрорайон, 42-46, 55, 56, детский сад № 71;
- 10.00-15.00 — отрезки улиц Торекула Айтматова, Древесной, Осмонкула, Тыныстанова, Тургенева, Мичурина, проспекта Жибек Жолу, переулки Узгенский, Александровский;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Аул, Хвойной, Кожевенной.
Памятные даты
Город Фрунзе переименовали в Бишкек
Произошло это в 1991 году по решению Верховного Совета Киргизской ССР. Городу возвращено историческое название.
Название Фрунзе столица Кыргызстана получила 12 мая 1926-го в честь государственного деятеля, военачальника Михаила Фрунзе. До этого город именовался Пишпеком.
Люди, которые меняли мир
Родился композитор Сардарбек Жумалиев
Родился 5 февраля 1941 года в селе Жар-Башы Кантского района. Кыргызский композитор, дирижер, заслуженный артист КР.
Является автором более 100 оркестровых произведений и аранжировал для оркестра народных инструментов более 70 песен кыргызских мелодистов и композиторов, среди них «Таң сыры», «Сары-Челек», «Сен менин жазылбаган ырларымсың», «Жаңы жылды тосолу», «Ысык-Ата Арашан», «Махабат мекени», «Кетпейм сага жолукмайынча».
Автор гимнов Национального университета КР и нескольких ведомств.
Сейчас Сардарбек Жумалиев — дирижер Академического оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова Кыргызской национальной филармонии.
Умер народный художник КР Жоомарт Кадралиев
Создал большое количество станковых произведений, наполненных философскими размышлениями художника о жизни, природе, непреходящих ценностях человеческого бытия.
К 3000-летию Оша создал монументальную сюжетно-историческую композицию «Заря от веков» в фойе Ошской областной филармонии.
Жоомарт Асаналиевич известен и как композитор, автор популярных музыкальных произведений.
Лауреат Государственной премии имени Токтогула, кавалер ордена «Манас» III степени.
Умер 5 февраля 2015-го.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, доме-музее Михаила Фрунзе, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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