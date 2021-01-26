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Общество

МВД Кыргызстана: Видео изнасилования в бане снято в селе Кош-Агач на Алтае

Насилие над несовершеннолетним, видео которого распространилось в соцсетях Кыргызстана, произошло в селе Кош-Агач Республики Алтай. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.

«Ранее мы сообщали: есть все основания полагать, что инцидент произошел не в Кыргызстане, видео было снято год или два назад. Виновный привлечен к ответственности. МВД КР направило официальный запрос для выяснения деталей происшествия. Сегодня получен ответ, и в нем указано, что 29 июля 2020 года в ходе мониторинга социальной сети Интернет, а именно в мессенджере WhatsApp сотрудниками МВД по Республике Алтай была обнаружена видеозапись, на которой молодой человек совершает насильственные действия сексуального характера в отношении другого неизвестного парня.

В ходе предварительной проверки установлено, что в начале августа 2019 года в селе Кош-Агач Республики Алтай (в период с 1 по 10 августа 2019 года) несовершеннолетний Р. совершил насильственный половой акт в отношении несовершеннолетнего К. По указанному факту Улаганским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК по Республике Алтай 29 июля 2020 года возбуждено уголовное дело по статье 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий несовершеннолетний Р. был доставлен в ОВД и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. 31 декабря 2020 года уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кош-Агачский районный суд», — сообщили в пресс-службе МВД.

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Отметим, представитель Следственного комитета России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева заявила 24.kg, что видео, распространяемое в мессенджерах и соцсетях, к делу об изнасиловании на Алтае отношения не имеет. 

«В деле нет никаких фото- и видеоматериалов. Третьих лиц, которые могли бы это снимать, не было. Если бы видеоролик где-нибудь всплыл, мы бы нашли причастных к этому и наказали их. Можно сказать, что инцидент произошел в глухой деревне. Осужденный был пьян и решил попробовать это сделать, преднамеренных действий не было. То, что распространяют в ваших социальных сетях, к нашему уголовному делу не относится», — подчеркнула Людмила Рязанцева.

Отметим, ранее в мессенджерах распространили видео, на котором мальчика примерно лет 12 насилует неизвестный парень. Инцидент произошел в общественной бане. Вероятно, один из посетителей снимал на скрытую камеру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181229/
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