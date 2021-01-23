Читатели 24.kg не готовы к повышению стоимости проезда в маршрутках Бишкека. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством.

Около 40 процентов респондентов (1 тысяча 333 человека) согласны платить не больше 10 сомов. Именно такой тариф действует сегодня до 21.00, а после 21.00 — 12 сомов.

Чуть больше 30 процентов (1 тысяча 125 человек) считают, что маршрутки вообще нужно убрать. При этом 18 процентов проголосовавших готовы платить за проезд 15 сомов и лишь 4 процента — 20 сомов. Столько же респондентов не ездит на общественном транспорте.

Напомним, столичные перевозчики потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов предложено повысить до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.

Утром 18 января 500 водителей маршруток не вышли на работу.