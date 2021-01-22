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Общество

В Кыргызстане запустят отдельную справочную линию для жертв семейного насилия

В Кыргызстане запустят отдельную справочную линию для жертв семейного насилия. Об этом сообщила министр труда и соцразвития Ализа Солтонбекова на встрече с послом Великобритании Чарльзом Гарреттом.

По словам министра, линию 117 создали, чтобы обеспечить социальную поддержку жертвам гендерного и семейного насилия.

«Звонки будут приниматься бесплатно. Горячая линия и консультации операторов особенно актуальны во время пандемии. К сожалению, уровень семейного насилия в стране не снижается. Сегодня мы получаем телефонные аппараты, которые позволят запустить эту линию уже с февраля», — отметила Ализа Солтонбекова.

В свою очередь Чарльз Гарретт сказал, что на сегодня гендерное насилие входит в тройку острых проблем, и поддержал инициативу Министерства труда и соцразвития КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180891/
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