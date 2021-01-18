Ученые воссоздали внешность скифского царя и его наложницы

Антропологи Института этнологии и антропологии РАН смогли восстановить внешность скифского царя и его наложницы, которые жили во второй половине VII века до нашей эры. Об этом сообщает издание «Популярная механика».

Курган Аржан-2 был впервые обнаружен в 1997 году в Долине царей в Республике Тыва. Во время раскопок, которые проходили вплоть до 2003-го, ученые обнаружили уникальные артефакты, а также множество останков людей. Одни из них принадлежали вождю целого ряда племен и его супруге (археологи условно назвали этих людей «царь» и «царица»). Их одежда была украшена тысячами маленьких золотых фигурок животных, а у женщины были бирюзовые кольца, бусы, золотые значки, булавки и браслеты.

Специалисты считают, что женщина и мужчина были супругами, но некоторые историки предполагают, что царица была вовсе не женой, а наложницей, которая принесла себя в жертву, чтобы сопровождать царя в загробной жизни.

К сожалению, несмотря на сохранность самого кургана, останки, в особенности череп мужчины, были повреждены. «У мужчины сохранилось меньше половины лица, важные для реконструкции элементы черепа были утрачены. Поэтому восстановление заняло много времени: каждый недостающий элемент был восстановлен на основе существующих окружающих структур», — рассказывают антропологи.

После того как реставрация была закончена, авторы проекта прибегли к лазерному сканированию для дальнейшей печати модели на 3D-принтере. Когда лица пары были готовы, специалисты приступили к созданию туловищ. Данная работа была проделана в рамках проекта Национального музея Республики Тыва «Скифское золото Долины царей Тувы».