17:34
USD 83.82
EUR 102.19
RUB 1.14
Общество

Смерть ребенка на базе «Каракол». Мать мальчика написала прощальное письмо сыну

Мать 13-летнего мальчика из Казахстана, погибшего на горнолыжной базе Каракола, написала прощальное письмо, адресованное сыну. Послание Мадина Исламова опубликовала на своей странице в Instagram.

Она также обратилась к администрации горнолыжной базы, где случилась трагедия.

«Очень надеюсь, что случай с моим сыном как-то повлияет на руководство базы и они примут меры и предотвратят последующие трагедии. У нас же всегда кто-то должен погибнуть, чтоб меры были приняты, и иначе никак», — написала она.

В своем письме мать поблагодарила Всевышнего за волшебного сына. «Санжар, Санжарик, Санжарахун. Быть твоей мамой было абсолютным счастьем. Рахмат, мой сыночек, за то, что выбрал меня своей матерью. Я тебя намечтала. Ты мое волшебство, которое длится свой срок. Вот и срок моей радости материнской истек. Идеальный мужчина, свет в моей душе и всеобъемлющая любовь и взаимопонимание. Я всегда была за тебя, поддерживала во всем и была за любой твой кипишь, мой улыбун. Ты был моей опорой, поддержкой во всем и везде, мой свет, мой император души. А еще ты был и будешь самым лучшим братом для Насибы, только ты потакал всем ее капризам, носил на руках. И задира для Сабины, но вы всегда стояли друг за друга горой. Ты мой компьютерный гений, пловец, скрипач, дзюдоист, шахматист и много еще кто. Мой личный программист и спасатель моих астропрограмм», — написала Мадина Исламова.

Мать выразила сожаление о том, что не смогла уберечь сына. «Мое сердце разрывается от боли горечи и утраты... Жизнь разделилась на до и после... И как раньше уже точно не будет... Ты всегда в моих сердце и душе — мое Солнце, ты моя душа», — заключила женщина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179995/
просмотров: 960
Версия для печати
Материалы по теме
Главное, никто не пострадал. Мэр Каракола прокомментировал падение елки
В Караколе упала новогодняя елка
Смерть ребенка на горнолыжной базе «Каракол». Комментарий администрации
Смерть ребенка на горнолыжной базе в Караколе. УВД сообщило подробности
На Иссык-Куле журналистка областного телеканала покончила с собой
На горнолыжной базе в Караколе скончался 12-летний подросток из Казахстана
Пострадавшим во время взрыва газового баллона в Караколе поможет и. о. мэра
В центре Каракола в точке быстрого питания произошел взрыв. Погибла девушка
«Перемен требуют наши сердца». Группа из Каракола записала кавер на песню Цоя
УВД Иссык-Куля: Сообщение о массовых беспорядках в Караколе — фейк
Популярные новости
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Новый дом и&nbsp;работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню Новый дом и работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню
Стоит&nbsp;ли наказывать певцов Курала Чокоева и&nbsp;Кайрата Примбердиева? Опрос Стоит ли наказывать певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева? Опрос
Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от&nbsp;Камчи Кольбаева автомобиль Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от Камчи Кольбаева автомобиль
Бизнес
Умный робот-пылесос для сухой и&nbsp;влажной уборки дома. Теперь в&nbsp;O!Store Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
14 января, четверг
17:31
Более 20 тонн винограда хотели незаконно провезти через границу Более 20 тонн винограда хотели незаконно провезти через...
17:10
В городе Ош началось строительство третьего девятиэтажного ипотечного дома
17:00
Смерть ребенка на базе «Каракол». Мать мальчика написала прощальное письмо сыну
16:55
В Бишкеке обезврежена банда грабителей, совершивших налет на квартиру
16:51
Разработан план по восстановлению и развитию туризма в Кыргызстане