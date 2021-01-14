Смерть ребенка на базе «Каракол». Мать мальчика написала прощальное письмо сыну

Мать 13-летнего мальчика из Казахстана, погибшего на горнолыжной базе Каракола, написала прощальное письмо, адресованное сыну. Послание Мадина Исламова опубликовала на своей странице в Instagram.

Она также обратилась к администрации горнолыжной базы, где случилась трагедия.

«Очень надеюсь, что случай с моим сыном как-то повлияет на руководство базы и они примут меры и предотвратят последующие трагедии. У нас же всегда кто-то должен погибнуть, чтоб меры были приняты, и иначе никак», — написала она.

В своем письме мать поблагодарила Всевышнего за волшебного сына. «Санжар, Санжарик, Санжарахун. Быть твоей мамой было абсолютным счастьем. Рахмат, мой сыночек, за то, что выбрал меня своей матерью. Я тебя намечтала. Ты мое волшебство, которое длится свой срок. Вот и срок моей радости материнской истек. Идеальный мужчина, свет в моей душе и всеобъемлющая любовь и взаимопонимание. Я всегда была за тебя, поддерживала во всем и была за любой твой кипишь, мой улыбун. Ты был моей опорой, поддержкой во всем и везде, мой свет, мой император души. А еще ты был и будешь самым лучшим братом для Насибы, только ты потакал всем ее капризам, носил на руках. И задира для Сабины, но вы всегда стояли друг за друга горой. Ты мой компьютерный гений, пловец, скрипач, дзюдоист, шахматист и много еще кто. Мой личный программист и спасатель моих астропрограмм», — написала Мадина Исламова.

Мать выразила сожаление о том, что не смогла уберечь сына. «Мое сердце разрывается от боли горечи и утраты... Жизнь разделилась на до и после... И как раньше уже точно не будет... Ты всегда в моих сердце и душе — мое Солнце, ты моя душа», — заключила женщина.