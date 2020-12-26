09:41
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Общество

Социальные пособия для граждан выплатили в полном размере. Задержек нет

На 1 декабря все социальные пособия для кыргызстанцев выплатили в полном размере. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления по поддержке семьи, детей и госвыплат Минсоцразвития Гульнура Мамбетисаева.

По ее словам, пособия и компенсации получили более 637 тысяч человек. Из них ежемесячное пособие нуждающимся гражданам с детьми до 16 лет (уй-булого комок) выплатили 334 тысячам кыргызстанцев.

«Единовременное пособие при рождении ребенка получили 133 тысячи человек, денежные компенсации взамен льгот — 40 тысяч граждан, пособие по беременности и родам — 32 тысячи женщин и пособие на погребение — около 3 тысяч кыргызстанцев. Думаю, что нашим соотечественникам беспокоиться не о чем, задержек нет», — рассказала Гульнура Мамбетисаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178006/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Россия выделит Кыргызстану $20 миллионов на выплату зарплаты и пособий
Минсоцразвития опровергает, что мать избитого мальчика отказалась от него
Цифра дня. 542 тысячи человек в Кыргызстане получают социальные пособия
Кувейтский фонд построил здание в Токмакском психоневрологическом интернате
Цифра дня. 39,4 миллиарда сомов потратили на пенсии и пособия в 2020 году
Улукбек Кочкоров подал в отставку с должности главы Минсоцтруда
Минтруда предлагает утвердить правила регистрации и снятия с учета безработных
В октябре Минтруда выплатило пособий на 747 миллионов 605 тысяч сомов
Сотрудники филиала «Кыргыз почтасы» в Караколе присвоили пособия для инвалидов
Цифра дня. 3 082 сома — средний размер социального пособия в Кыргызстане
Популярные новости
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
В&nbsp;Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на&nbsp;улицу в&nbsp;мороз без одежды В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды
Романа Царева выгнали из&nbsp;сборной Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе Романа Царева выгнали из сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе
ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Валерий Хон, который никогда не&nbsp;сдается, о&nbsp;30-летии ВОССТа Валерий Хон, который никогда не сдается, о 30-летии ВОССТа
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от&nbsp;MegaCom Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от MegaCom
26 декабря, суббота
09:25
Референдум и выборы президента. В ЦИК признали угрозу подкупа избирателей Референдум и выборы президента. В ЦИК признали угрозу п...
09:17
Социальные пособия для граждан выплатили в полном размере. Задержек нет
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 26 декабря 1984 года
08:45
В Джалал-Абаде расширят улицу Шопокова и установят освещение
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 декабря, пятница
23:53
Xiaomi выпустит три разные модели сгибающихся смартфонов в 2021 году
23:15
Милое преступление. В Сети набирает популярность видео с кроликом и снеговиком
22:42
Густая морская пена покрыла побережье Австралии
22:15
Ставка таможенной пошлины на отдельные виды искусственных волокон обнулена
21:52
Глава ГКНБ посетил Атамбаева в СИЗО. Что он ему пообещал