Социальные пособия для граждан выплатили в полном размере. Задержек нет

На 1 декабря все социальные пособия для кыргызстанцев выплатили в полном размере. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления по поддержке семьи, детей и госвыплат Минсоцразвития Гульнура Мамбетисаева.

По ее словам, пособия и компенсации получили более 637 тысяч человек. Из них ежемесячное пособие нуждающимся гражданам с детьми до 16 лет (уй-булого комок) выплатили 334 тысячам кыргызстанцев.

«Единовременное пособие при рождении ребенка получили 133 тысячи человек, денежные компенсации взамен льгот — 40 тысяч граждан, пособие по беременности и родам — 32 тысячи женщин и пособие на погребение — около 3 тысяч кыргызстанцев. Думаю, что нашим соотечественникам беспокоиться не о чем, задержек нет», — рассказала Гульнура Мамбетисаева.