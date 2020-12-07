Преждевременное старение. Активисты призывают помочь двум братьям из Каракола

У двух каракольцев редчайшая болезнь — прогерия — преждевременное старение. Видео о братьях разместило на своей странице в Facebook сообщество «Каракол бирге».

Отмечается, что в мире не более 400 человек с этим заболеванием.

«Сейчас Исламу 20 лет, а Рамазану — 11. Они играют на музыкальных инструментах и лепят из пластилина различных персонажей и фигуры. В прошлом году с помощью волонтеров они сделали мультфильм из пластилиновых персонажей. Мы решили помочь ребятам развивать их талант, чтобы они могли принимать заказы», — информирует сообщество.

Фото Facebook/Общественное движение «Каракол бирге». Рамазан и Ислам



«Давайте мы, каракольцы, кыргызстанцы, поддержим творчество наших ребят и будем заказывать видео для своих организаций, фирм, проектов, логотипы из пластилина. Рамазан и Ислам — молодые, они хотят жить и приносить пользу людям, обществу», — призывают активисты.

Прогерия — чрезвычайно редкое заболевание. Выделяют детскую тяжелую форму (синдром Хатчинсона-Гилфорда) и взрослую (синдром Вернера). Дети с синдромом Хатчинсона-Гилфорда в большинстве случаев не доживают до совершеннолетия. Прогерия на сегодня не поддается лечению.