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Общество

Преждевременное старение. Активисты призывают помочь двум братьям из Каракола

У двух каракольцев редчайшая болезнь — прогерия — преждевременное старение. Видео о братьях разместило на своей странице в Facebook сообщество «Каракол бирге».

Отмечается, что в мире не более 400 человек с этим заболеванием.

«Сейчас Исламу 20 лет, а Рамазану — 11. Они играют на музыкальных инструментах и лепят из пластилина различных персонажей и фигуры. В прошлом году с помощью волонтеров они сделали мультфильм из пластилиновых персонажей. Мы решили помочь ребятам развивать их талант, чтобы они могли принимать заказы», — информирует сообщество.

Facebook/Общественное движение «Каракол бирге»
Фото Facebook/Общественное движение «Каракол бирге». Рамазан и Ислам

«Давайте мы, каракольцы, кыргызстанцы, поддержим творчество наших ребят и будем заказывать видео для своих организаций, фирм, проектов, логотипы из пластилина. Рамазан и Ислам — молодые, они хотят жить и приносить пользу людям, обществу», — призывают активисты.

Прогерия — чрезвычайно редкое заболевание. Выделяют детскую тяжелую форму (синдром Хатчинсона-Гилфорда) и взрослую (синдром Вернера). Дети с синдромом Хатчинсона-Гилфорда в большинстве случаев не доживают до совершеннолетия. Прогерия на сегодня не поддается лечению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175817/
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