Живу для народа. Камчыбек Ташиев поблагодарил сторонников за переживания

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поблагодарил своих сторонников за переживания о его здоровье. Слова благодарности он написал на своей странице в Facebook.

«Я никому не говорил о том, что заболел и три дня лежал в больнице, но вы об этом узнали. Тысячи людей молились за меня, желали выздоровления. Большинству я не смог ответить, но всем вам выражаю благодарность. Теперь я знаю свой диагноз. Моя жизнь принадлежит кыргызскому народу. Теперь буду еще больше работать, надо успеть», — написал Камчыбек Ташиев.

При этом чиновник не указал свой диагноз и не написал, в какой больнице лежал.