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Общество

Живу для народа. Камчыбек Ташиев поблагодарил сторонников за переживания

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поблагодарил своих сторонников за переживания о его здоровье. Слова благодарности он написал на своей странице в Facebook.
 
«Я никому не говорил о том, что заболел и три дня лежал в больнице, но вы об этом узнали. Тысячи людей молились за меня, желали выздоровления. Большинству я не смог ответить, но всем вам выражаю благодарность. Теперь я знаю свой диагноз. Моя жизнь принадлежит кыргызскому народу. Теперь буду еще больше работать, надо успеть», — написал Камчыбек Ташиев.
 
При этом чиновник не указал свой диагноз и не написал, в какой больнице лежал.
скриншот из социальных сетей
Фото скриншот из социальных сетей. Камчыбек Ташиев о своей болезни
Напомним, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев попал в больницу. По некоторым данным, у него проблемы с сердцем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174910/
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