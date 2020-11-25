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Общество
Сюжет: COVID-19

Не кричите! Ученые изучили, как коронавирус COVID-19 передается внутри помещений

Американское физическое общество представило доклады с 73-го ежегодного собрания, в которых описывается аэродинамика коронавирусной инфекции.

Для подготовки докладов экспертам пришлось изучить вопрос распространения коронавируса при помощи частиц разного размера. В самом начале распространения эпидемии COVID-19 ученые в основном изучали крупные вирусные капли, вылетающие при кашле зараженного или его чихе.

Рассматривалось влияние этих частиц на распространение вируса. Позднее оказалось, что самые мелкие капли, также переносящиеся в воздушном пространстве, не менее опасны в плане передачи инфекции.

Инженер-химик из Калифорнийского университета в Дэвисе Уильям Ристенпарт сообщил, что громко разговаривающие люди могут выбрасывать в окружающее пространство в разы большее количество микрокапель, чем те, кто общается более спокойно.

Но больше всего частиц попадает в воздух из легких человека, когда он начинает кричать.

На основании данного доклада математиками даже было разработано обновленное руководство по предотвращению заражения коронавирусом. Его назначение состоит в том, чтобы определить наибольший уровень воздействия частиц в разных по площади помещениях. В частности, отмечается, что дистанция в два метра дает слабую защиту от разлетающихся инфекционных микрокапель.

Важно установить, каким образом с точки зрения физики переносится COVID-19. В этом случае появится возможность существенно снизить количество зараженных в будущем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174385/
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