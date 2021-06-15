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Общество

Кыргызстанцев в России приглашают к участию в фотоконкурсе «Взгляд иностранца»

Президентская библиотека в Санкт-Петербурге приглашает кыргызстанцев в России принять участие в международном ежегодном мультимедийном конкурсе «Взгляд иностранца». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, в этом году конкурс посвящен теме «Архив воспоминаний».

«Жизнь в удаленном режиме, невозможность путешествовать и участвовать в различных мероприятиях подарили время, чтобы поразмышлять, осмыслить накопленный опыт и воспоминания о пережитом», — объясняют организаторы выбор темы.

Работы принимаются в следующих номинациях:

  • «Год, два, три... назад»: для фотографий, опубликованных некоторое время назад;
  • «Яркий мир — яркие воспоминания» — для тех участников, кто любит открывать для себя мир;
  • «Мой герой» — люди, личные ценности и жизненные приоритеты которых, по мнению автора фото, должны служить примером для всех;
  • «Новая реальность» — впечатления о новых технологиях и открытиях, о мире, который меняется на глазах;
  • «Россия и Франция: всегда на связи» — о сотрудничестве между двумя странами;
  • «Выбор читателей».

На конкурс традиционно принимаются работы, выполненные россиянами за рубежом и сделанные иностранцами в России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197703/
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