В Кыргызстане стартовал традиционный месячник по правам человека.

Его проводит аппарат омбудсмена. Целью является популяризация прав человека, а также содействие правовой информированности населения.

Из-за пандемии коронавируса он будет проходить по большей своей части в онлайн-режиме. Предусмотрены онлайн-встречи с его участниками и соответствующие онлайн-конкурсы.

Кроме того, в соответствии с резолюцией Евразийского альянса омбудсменов 10 декабря во всех вузах и школах стран ЕАО будут проведены единые уроки по правам человека, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В план мероприятий включены лекции и уроки по правам человека, которые будут проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, с ограничением числа участников, а также конкурс видеороликов по правам человека под названием «Мы знаем права человека». В региональных представительствах омбудсмена будет дополнительно проведен конкурс сочинений на тему «Я и мои права». По итогам месячника победители и самые активные участники будут награждены ведомственными наградами.

Напомним, согласно постановлению правительства от 2003 года, в Кыргызстане 10 декабря определен как ежегодно отмечаемый День защиты прав человека.