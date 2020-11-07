Эта опасная профессия. Журналисты КР отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня в Кыргызстане отмечается День информации и печати — профессиональный праздник журналистов. Последние политические события показали, что представители средств массовой информации оказались под давлением и угрозой.
На многочисленных митингах и акциях протеста им часто угрожали, вплоть до физической расправы, потому что они давали информацию, невыгодную отдельным лицам.
Юрист «Института Медиа Полиси» Нурбек Сыдыков в интервью 24.kg рассказал, насколько опасна профессия журналиста в Кыргызстане и кто должен защищать интересы сотрудников медиа.
— Как вы считаете, безопасно ли быть журналистом в Кыргызстане?
— Нет, особенно журналистом-расследователем. СМИ несут особую миссию, выражающуюся в донесении общественно значимой информации до народа. Некоторая информация для определенных должностных лиц или политических фигур может быть невыгодной, компрометирующей, раскрывающей какие-либо корыстные цели. Здесь и идут столкновения интересов. С одной стороны, журналисты, которые осуществляют поиск и распространение информации, и народ, который вправе узнать правду, и лица, которым эта истина мешает.
Чтобы население не узнало о значимой информации, совершаются нападения на журналистов, угрозы, незаконное проникновение в их офисы.Нурбек Сыдыков
— С какими проблемами сталкиваются представители СМИ в нашей стране?
— Участились факты необоснованного ограничения профессиональных прав представителей СМИ. К примеру, предпринимаются попытки органами юстиции не предоставлять копии документов юридических лиц, на основании которых журналисты ведут расследование. Дело дошло до суда. Радует, что Административный суд Бишкека удовлетворил иск «Клоопа» к Минюсту и признал недействительным приказ ведомства, который используется для того, чтобы не выдавать журналистам копии документов о компаниях.
Публикации о несоблюдении должностными лицами государственных и муниципальных органов санитарных норм также почему-то вызывают интерес правоохранительных органов, не по причине нарушения законов со стороны чиновников, а потому что их освещают журналисты. Вот, например, 4 июля «Кактус» опубликовал статью, что в ресторане «Баястан» в Кара-Суйском районе проходит кызузатуу (проводы невесты) с участием более 100 человек. Сообщалось, что в этом ресторане были замечены депутаты Ошского горкенеша. Следователь района вызвал журналиста издания на допрос. После этого у журналистов еще и умудряются «отобрать» подписку о неразглашении данных досудебного производства, хотя зачастую это делается немотивированно и необоснованно, что противоречит закону.
К сожалению, еще одной проблемой является неустановлениемилицией лиц, причастных к нападениям на журналистов, незаконное проникновение на местаих работы. Например, в Оше уже долгое время расследуют уголовное дело по факту нападения на журналиста, снимавшего видео с дрона. Поменялись семь следователей, все равно нет результатов. Больше полугода прошло с проникновения в офис сайта «Политклиника», но милиция так и не установила лиц преступников.
— Что вы думаете о последних политических событиях, когда представители СМИ оказались в опасности?
— В период выборов и во время социальной напряженности или массовых мероприятий журналисты подвергаются повышенному риску. Причем это не только угроза жизни и здоровью, но и давление в целом на свободу прессы. Если внимательно прочитать сообщения журналистов, на которых в октябре нападали митингующие, то их целью было вынудить СМИ освещать события с позиции конкретной политической силы, то есть необъективно. Это не что иное, как неправомерное давление, цензура.
Можно сказать, что журналистов не хотели видеть как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны протестующих. Вот что беспокоит.Нурбек Сыдыков
Спецназовец выстрелил в журналиста «Настоящего времени», несмотря на то что репортер был в светоотражающем жилете, снимал на камеру, стоя в освещенном месте. Другой вопиющий случай — один из милиционеров бросил камень в сторону корреспондента издания Vesti.kg, а позднее другой сотрудник замахнулся в него шумовой гранатой. Эти действия могут быть квалифицированы как покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
— Как обезопасить журналиста? Что, по вашему мнению, должна иметь каждая редакция?
— Безопасность журналиста со стороны редакции должна обеспечиваться в разных аспектах. Необходимы опознавательные знаки, жилеты, средства индивидуальной защиты (ввиду угрозы заболеть COVID-19). Отправляясь на освещение любых массовых мероприятий, журналист должен иметь при себе документы (паспорт, удостоверение). Особенно это важно в условиях разгона митинга, поскольку время на процедуру установления личности не будет.
Журналист должен знать, что относится, согласно закону, к частной жизни человека, что может порочить честь, достоинство, что означает деловая репутация юрлица или какие есть особенности правового регулирования деятельности журналиста в период выборной кампании. Например, если вызвали на допрос в милицию, знание законов позволит репортеру уточнить, в связи с чем был вызван на допрос, номер регистрации в ЕРПП, по какой статье УК КР дело зарегистрировано в ЕРПП. Знание — сила, и поэтому быть грамотным и осознанно относиться к вопросам ответственности — важно для юридической безопасности журналиста.
— Кто защитит журналистов?
— Нужно обращаться к грамотным и опытным юристам, рассмотреть вопросы обжалования бездействия органов, ведущих досудебное производство в прокуратуру, суд. Все обстоятельства таких дел необходимо освещать в средствах массовой информации. Кстати, в таких случаях очень важна солидарность коллег из разных СМИ.