Эта опасная профессия. Журналисты КР отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня в Кыргызстане отмечается День информации и печати — профессиональный праздник журналистов. Последние политические события показали, что представители средств массовой информации оказались под давлением и угрозой.

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На многочисленных митингах и акциях протеста им часто угрожали, вплоть до физической расправы, потому что они давали информацию, невыгодную отдельным лицам.

Юрист «Института Медиа Полиси» Нурбек Сыдыков в интервью 24.kg рассказал, насколько опасна профессия журналиста в Кыргызстане и кто должен защищать интересы сотрудников медиа.

— Как вы считаете, безопасно ли быть журналистом в Кыргызстане?

— Нет, особенно журналистом-расследователем. СМИ несут особую миссию, выражающуюся в донесении общественно значимой информации до народа. Некоторая информация для определенных должностных лиц или политических фигур может быть невыгодной, компрометирующей, раскрывающей какие-либо корыстные цели. Здесь и идут столкновения интересов. С одной стороны, журналисты, которые осуществляют поиск и распространение информации, и народ, который вправе узнать правду, и лица, которым эта истина мешает.

Чтобы население не узнало о значимой информации, совершаются нападения на журналистов, угрозы, незаконное проникновение в их офисы. Нурбек Сыдыков

— С какими проблемами сталкиваются представители СМИ в нашей стране?

— Участились факты необоснованного ограничения профессиональных прав представителей СМИ. К примеру, предпринимаются попытки органами юстиции не предоставлять копии документов юридических лиц, на основании которых журналисты ведут расследование. Дело дошло до суда. Радует, что Административный суд Бишкека удовлетворил иск «Клоопа» к Минюсту и признал недействительным приказ ведомства, который используется для того, чтобы не выдавать журналистам копии документов о компаниях.

Вызывают на допросы журналистов, которые освещают ту или иную информацию о кандидатах на выборные должности.

Публикации о несоблюдении должностными лицами государственных и муниципальных органов санитарных норм также почему-то вызывают интерес правоохранительных органов, не по причине нарушения законов со стороны чиновников, а потому что их освещают журналисты. Вот, например, 4 июля «Кактус» опубликовал статью, что в ресторане «Баястан» в Кара-Суйском районе проходит кызузатуу (проводы невесты) с участием более 100 человек. Сообщалось, что в этом ресторане были замечены депутаты Ошского горкенеша. Следователь района вызвал журналиста издания на допрос. После этого у журналистов еще и умудряются «отобрать» подписку о неразглашении данных досудебного производства, хотя зачастую это делается немотивированно и необоснованно, что противоречит закону.

Ограничивали права журналистов в период режима чрезвычайного положения. Коменданты местностей отказывались аккредитовывать СМИ.

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К сожалению, еще одной проблемой является неустановлениемилицией лиц, причастных к нападениям на журналистов, незаконное проникновение на местаих работы. Например, в Оше уже долгое время расследуют уголовное дело по факту нападения на журналиста, снимавшего видео с дрона. Поменялись семь следователей, все равно нет результатов. Больше полугода прошло с проникновения в офис сайта «Политклиника», но милиция так и не установила лиц преступников.

— Что вы думаете о последних политических событиях, когда представители СМИ оказались в опасности?

— В период выборов и во время социальной напряженности или массовых мероприятий журналисты подвергаются повышенному риску. Причем это не только угроза жизни и здоровью, но и давление в целом на свободу прессы. Если внимательно прочитать сообщения журналистов, на которых в октябре нападали митингующие, то их целью было вынудить СМИ освещать события с позиции конкретной политической силы, то есть необъективно. Это не что иное, как неправомерное давление, цензура.

Можно сказать, что журналистов не хотели видеть как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны протестующих. Вот что беспокоит. Нурбек Сыдыков

Спецназовец выстрелил в журналиста «Настоящего времени», несмотря на то что репортер был в светоотражающем жилете, снимал на камеру, стоя в освещенном месте. Другой вопиющий случай — один из милиционеров бросил камень в сторону корреспондента издания Vesti.kg, а позднее другой сотрудник замахнулся в него шумовой гранатой. Эти действия могут быть квалифицированы как покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

За воспрепятствование деятельности журналиста сотрудник правоохранительных органов может понести ответственность по статье 89 Кодекса о нарушениях. Штраф — до 60 тысяч сомов. Либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного года до двух лет.

— Как обезопасить журналиста? Что, по вашему мнению, должна иметь каждая редакция?

— Безопасность журналиста со стороны редакции должна обеспечиваться в разных аспектах. Необходимы опознавательные знаки, жилеты, средства индивидуальной защиты (ввиду угрозы заболеть COVID-19). Отправляясь на освещение любых массовых мероприятий, журналист должен иметь при себе документы (паспорт, удостоверение). Особенно это важно в условиях разгона митинга, поскольку время на процедуру установления личности не будет.

Любые поступающие угрозы не стоит оставлять без внимания. По каждому случаю необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Журналист должен знать, что относится, согласно закону, к частной жизни человека, что может порочить честь, достоинство, что означает деловая репутация юрлица или какие есть особенности правового регулирования деятельности журналиста в период выборной кампании. Например, если вызвали на допрос в милицию, знание законов позволит репортеру уточнить, в связи с чем был вызван на допрос, номер регистрации в ЕРПП, по какой статье УК КР дело зарегистрировано в ЕРПП. Знание — сила, и поэтому быть грамотным и осознанно относиться к вопросам ответственности — важно для юридической безопасности журналиста.

— Кто защитит журналистов?

— Нужно обращаться к грамотным и опытным юристам, рассмотреть вопросы обжалования бездействия органов, ведущих досудебное производство в прокуратуру, суд. Все обстоятельства таких дел необходимо освещать в средствах массовой информации. Кстати, в таких случаях очень важна солидарность коллег из разных СМИ.