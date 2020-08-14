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Общество

Журналиста Kaktus.media допросили в милиции. Он дал подписку о неразглашении

Журналиста Kaktus.media Марата Уралиева допросили в милиции. Об этом он сообщил 24.kg

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Марат Уралиев отметил, что с него взяли подписку о неразглашении тайны следствия. Допрос касался репортажа о том, что в местном ресторане «Баястан» проводится той. 

Ранее в УВД Ошской области объяснили, что факт проведения незаконного тоя в ресторане «Баястан» зарегистрирован в ЕРПП. За две недели до этого администратор ресторана была оштрафована на 13 тысяч сомов. Дознаватель Адилет Абдрахманов хотел вынести постановление о прекращении разбирательства, однако помощник прокурора района Улан Арстанбеков дал указание допросить журналиста, который был на месте. В случае если факт подтвердится, то Марат Уралиев должен пройти очную ставку с администратором заведения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162569/
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