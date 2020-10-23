Снизить избирательный порог до 1 процента требуют активисты и политики

В Бишкеке активисты вышли на пикет с требованием снизить избирательный порог с 7 до 1 процента. На центральной плошали Ала-Тоо собралось около 10 человек.

«Выборы должны быть народными, как 23 февраля 1990 года в легендарный парламент. Тогда в депутаты избирались врачи, учителя, ученые. Все последующие были узурпированы олигархами. Мы считаем, что введенные ограничения не дают прийти к власти простым людям. И требуем отменить избирательный залог для партий и снизить порог до 1 процента так, как это сделано в Грузии», — заявил организатор акции Эркин Булекбаев.

Отметим, что накануне Жогорку Кенеш отложил дату повторных выборов депутатов парламента. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.