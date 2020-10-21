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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Максат Мамытканов: Милиция не должна была применять спецсредства 5 октября

Бывший министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев находится в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

Он прокомментировал побег с места службы бывшего милицейского чиновника. По словам Мамытканова, если бы Джунушалиев не стал применять спецсредства, то печальных последствий для милиционеров не наступило бы.

«Когда глава ведомства бросает подчиненных, служба теряет руководство, все это приводит к деморализации. Если бы министр принял ответственные решения, то никакого столкновения митингующих с милицией не произошло бы. Сегодня более 600 сотрудников обратились в больницы. Мы ставим задачи новому руководству МВД, чтобы они не допускали подобных ошибок», — сказал Максат Мамытканов.

Вице-премьер-министр считает, что во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября нельзя было применять спецсредства и применять силу в отношении митингующих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170152/
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