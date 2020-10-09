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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Более 1,2 тысячи человек обратились за время беспорядков в больницы

По оперативным данным Минздрава, на 9 октября в организации здравоохранения за медицинской помощью обратились 1 тысяча 218 человек. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По ее данным, в стационарах получают лечение 228 человек, один из них — в реанимации. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно.

За все время погиб один человек — 19-летний Алтынбек уулу Умутбек.

В столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники Садыра Жапарова, самопровозгласившего себя главой правительства, требуют от депутатов Жогорку Кенеша сделать его легитимным, назначив премьер-министром КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168471/
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