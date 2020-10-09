Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос

Кыргызстан продолжает лихорадить. Сегодня в республике появился еще один претендент на пост премьер-министра — лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов. Его выдвинули четыре партии. После президентских выборов 2017 года он уехал из страны и сказал, что больше политикой заниматься не будет. На него до сих пор возбуждено два уголовных дела.

Ранее, 6 октября, часть депутатов Жогорку Кенеша пыталась одобрить на пост и. о. главы правительства кандидатуру Садыра Жапарова. Ранее его выпустили из колонии, где он отбывал срок за захват заложника. Легитимность его выдвижения многие поставили под сомнение.

Точку в данном вопросе может поставить только ЖК. Но в парламенте не могут обеспечить кворум якобы из-за поступающих им угроз.