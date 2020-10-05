Выборы-2020. Торговые центры и филиалы банков закрылись из-за митинга на площади

Торговые центры в Бишкеке закрылись раньше из-за митинга на площади Ала-Тоо. Об этом 24.kg сообщили в администрациях ТЦ.

В ТЦ «Дордой-Плаза» сообщили, что центр закроется в 19.00, хотя в обычные дни он работает до 22.00.

Сообщается также, что уже закрылись ЦУМ «Айчурок», «Берен Голд», а также небольшие магазины и филиалы банков рядом с площадью Ала-Тоо.

Администрация ТЦ «Караван» также подтвердила, что в целях безопасности центр сегодня закроется на час раньше — в 19.00 вместо 20.00. «Арендаторы решили закрыться раньше времени. Нам двух революций хватило», — заявила арендатор бутика в ТЦ Алима Сулейманова.

Отмечается также, что закрылись ГУМ «Чынар» и «Бишкек парк».

Напомним, на площади митингуют представители и сторонники 11 партий — «Ата Мекена», «Бир Бола», «Бутун Кыргызстана», «Замандаша», «Республики», «Мекенчила», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократов Кыргызстана», «Реформы», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

Сообщается, что на акции протеста присутствуют около 5 тысяч человек.