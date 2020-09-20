Неделя-24. Сладкая партийная агитация и возвращение коронавируса

Медики и чиновники всех долго пугали второй волной коронавируса. И вот, похоже, их предсказания, сбылись. Увеличение случаев заболевания COVID-19 начали регистрировать во многих странах, включая соседний Казахстан, Испанию, Индию, Бразилию и США.

Власти Армении уже объявили карантин на всей территории страны до 11 января 2021 года. В Великобритании вновь запретили собираться группами больше шести человек. Израиль стал первым в мире государством, в котором ввели повторный локдаун — на три недели. В Кыргызстане ситуация пока стабильная — число новых случаев заболевания коронавирусом пока не превышает сотню в день. Как долго продержится такая ситуация с учетом практически полного игнорирования санитарных мер, сказать сложно.

Зато Министерство образования Кыргызстана планирует возобновить обучение в школах и вузах в традиционном режиме с октября. Об этом говорили президент Сооронбай Жээнбеков с главой ведомства Каныбеком Исаковым. Правда, огорвку сделали — все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Фото из интернета. Больше трети стариков получают пенсии меньше прожиточного минимума

Пенсии, размер которых ниже прожиточного минимума, вырастут минимум на 300 сомов, выше — 360 сомов.

В октябре немного порадуют стариков — повысят пенсии . Базовая часть увеличится на 100 сомов, если общий размер пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год (4 тысячи 286,7 сома). Размер страховой части индексируют на коэффициент 1,07 (но не менее 200 сомов для тех, кто получает ниже прожиточного минимума, и не менее 360 сомов — если выше).

После повышения средний размер пенсий в Кыргызстане составит 6 тысяч 61 сом. Сейчас — 5 тысяч 800 сомов. В Кыргызстане 689 тысяч пенсионеров, 38 процентов из них получают пенсию ниже прожиточного минимума.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Кто вновь стремится за мандатом и агитация в условиях антисанитарии

Фото из интернета. Ради попадания в «Белый дом» представители партий готовы на все

В парламент баллотируются 16 партий. Из 2 тысяч 19 кандидатов 85 — действующие депутаты. Среди них есть старожилы, которые избирались еще в двухпалатный Жогорку Кенеш. Из 85 нардепов 64 теперь в разных политических объединениях. Рекордное число кандидатов — из фактически прекратившей свое существование СДПК. Подробнее в материале Дарьи Подольской

Выборы депутатов парламента Кыргызстана состоятся 4 октября. Агитационная кампания в самом разгаре. Кандидаты, несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, колесят по регионам и публикуют в соцсетях фото- и видеоотчеты. Подробнее в материале «Ни масок, ни дистанции. Партии проводят агитацию, игнорируя требования Минздрава».

По избирательному законодательству Кыргызстана, в списках политических объединений должно быть не более 70 процентов кандидатов одного пола. Многие участники выборной кампании — 2020 традиционно ограничились необходимым минимумом. Редакция 24.kg изучила списки — «Выборы-2020. Всего 652 женщины будут бороться за депутатские мандаты».

Агитационная кампания в разгаре. В СМИ с утра до поздней ночи можно видеть и слышать предвыборные обещания партий — участниц предвыборной кампании — 2020. Кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва традиционно щедры. Однако в нынешнем выборном сезоне ничего нового нет. Подробнее о завлекательных обещаниях партийцев в материале «Выборы-2020. Ипотека, лунный календарь, туалеты. Что обещают партии».

Как у горожан хотят собственность отжать

Фото из интернета. Земли в Бишкеке практически не осталось, поэтому строительное лобби ищет новые варианты завладения ей

Волна коронавируса отвлекла внимание людей от всех проблем, включая одну из самых серьезных для Бишкека — отмена скандального Проекта детальной планировки (ПДП), угрожающего неприкосновенности частной собственности бишкекчан. Инициативная группа горожан, юристы и правозащитники бьют тревогу по этому поводу. Подробнее — «Неприкосновенность частной собственности. Дома бишкекчан все еще под угрозой».

В Кыргызстане вновь пригрозили победить коррупцию

На неделе состоялся очередной Совет безопасности под председательством президента. На заседании подвели итоги работы правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и проект новой Государственной стратегии на 2021–2024 годы по противодействию коррупции и ликвидации ее причин. Сооронбай Жээнбеков пообещал, что бескомпромиссная борьба с коррупцией будет продолжена. Подробнее в материале «Как победить коррупцию и почему властям не удается этого добиться».

Кыргызстанка, нашедшая счастье во Франции

Фото Ширин Джунусовой. С супругом

Кыргызстанка Ширин Джунусова живет в городе Тулузе на юге Франции. Она переехала восемь лет назад, получила образование, встретила свою любовь и создала семью. Чем ее удивила Франция и о возможностях этой страны Ширин Джунусова рассказала в интервью 24.kg.

Как бишкекчане пытаются вернуть городу планетарий

На протяжении трех лет инициативная группа горожан борется за сохранение и восстановление Бишкекского планетария. Чтобы привлечь внимание к судьбе объекта, они организуют разные акции, создали страницу в Facebook, а в прошлом году вместе с ОФ «Наше Право» подали в суд на ФУГИ по факту незаконной приватизации здания и территории планетария в 1995 году. Один из активистов, городской планировщик Атай Самыйбек рассказал 24.kg, что идея восстановить планетарий появилась случайно.

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей

Фото Анны Романовой. Озеро Сары-Челек

Промелькнули три недели сентября. Мы все ближе к золотой осени, которая наверняка порадует нас своими красками и теплой погодой. Но пока мы с помощью наших авторов окунаемся в лето и отпускное настроение. Подробнее — «Мгновения жизни. Осенний Бишкек и красота юга Кыргызстана».

Семь ядовитых растений, о которых должен знать каждый

Осень в Кыргызстане выдалась теплой. Традиционно жители городов выезжают в горы и на пикники. Едут целыми семьями. Но, отдыхая на природе, всегда есть вероятность наткнуться на ядовитое растение. И если взрослые, скорее всего, просто пройдут мимо, то любопытные дети, которые стремятся все попробовать на вкус, могут пострадать. Опытная туристка, член клуба путешественников Gde.kg Неля Омарова рассказала 24.kg об опасных и целебных свойствах растений.