В Москве спортсмен из КР спас ребенка от похищения, не зная, что это розыгрыш

Азамат Нуржанов, бывший член сборной Кыргызстана по легкой атлетике, спас в Москве ребенка от похищения. Об этом 24.kg рассказал сам герой истории. Однако впоследствии выяснилось, что похищение было инсценировано — известный российский блогер Михаил Литвин проводил социальный эксперимент.

Блогер просил прохожих несколько минут присмотреть за младшим братом. Как только он уходил, актеры, изображая похитителей, пытались затащить ребенка в машину. Азамат, не подозревая, что стал жертвой розыгрыша, дал им суровый отпор. Как Азамату Нуржанову удалось сохранить самообладание в нестандартной ситуации и что он при этом чувствовал, журналист 24.kg узнал из первых уст.

Фото из личного архива. Азамат Нуржанов

— Ситуация была нестандартной. У вас возникли какие-то сомнения, как стоит поступить?

— Когда молодой человек попросил посмотреть за его младшим братом, я почувствовал ответственность. И именно из-за этой ответственности за ребенка я не мог допустить, чтобы с ним случилось что-то плохое. Я даже не успел ничего обдумать, просто всеми силами пытался его защитить. Помню, что дважды ударил ногой по дверце машины, чтобы похитители не смогли ребенка затащить в салон. Помню, что один из парней выглядел подозрительно — мне показалось, что у него может быть оружие.

— Вы не заподозрили, что сцена постановочная?

— Нет, даже не думал о таком. Я ведь до этого случая даже не слышал ни о блогерах, ни и о каких-то инста-звездах. Возможно, если бы вместо блогера был знаменитый спортсмен, я бы и почувствовал неладное.

— Вы дали мощный отпор двум сильным соперникам. Вы занимаетесь спортом?

— Да, легкой атлетикой. Считаю, что спорт — необходимая в жизни вещь. Во мне он воспитал много хороших качеств.

— Как давно вы в спорте?

— С 7-го класса. Любовь к спорту пришла от отца. И в легкую атлетику я пришел по его стопам. Занимаюсь ей с 9-го класса. Большое влияние на меня также оказал тренер Виктор Федорович Борисов. К сожалению, он умер в этом году, и я вернулся к тренировкам по методике отца. Он дает мне план занятий, я его выполняю.

— Как вы оказались в составе сборной Кыргызстана?

— Чтобы оказаться в составе сборной Кыргызстана, нужно показывать высокие результаты на соревнованиях, каждый раз сдавать определенные нормативы. По этим результатам выявляется квалификация спортсменов, начиная от первого разряда и заканчивая мастером спорта. Благодаря упорному труду и постоянным тренировкам я дошел от первого разряда, до кандидата в мастера спорта. И в 2019 году получил приглашение в сборную страны и провел сборы на Иссык-Куле.

— Вы до сих пор участвуете в сборной Кыргызстана по легкой атлетике?

— Нет, чтобы быть в сборной страны, нужно поддерживая свой уровень. А я в данное время нахожусь в Москве на заработках. Я до сих пор тренируюсь, и в мыслях нет бросать спорт. В будущем обязательно возобновлю профессиональную карьеру.