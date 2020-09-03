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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Дистанционное обучение. Минобразования открыло номера горячей линии

Министерство образования и науки открыло горячую линию для оказания педагогико-психологической и методической помощи и предоставления ответов на различные вопросы относительно дистанционного обучения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в каждой образовательной организации сформированы специальные группы, в составе которых социальные педагоги, заместители директоров школ по учебной и воспитательной работе, классные руководители. Контактные номера этих групп разосланы учащимся и их родителям.

Кроме того, созданы областные штабы, которые готовы ответить на любые вопросы, возникающие в ходе дистанционного обучения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164010/
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Дистанционное обучение. Минобразования открыло номера горячей линии