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Общество

Муниципальные парковки очищают от стихийной торговли

Муниципальные парковки возле Ошского рынка превращают в места стихийной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Столичный муниципалитет продолжает усиленную борьбу с нарушителями общественного порядка, санитарных требований, а также со стихийной торговлей в центре города и возле крупных рынков. Накануне они проинспектировали улицу Токтогула.

От стихийных торговцев очистили 85 парковочных мест.

«С нелегальными предпринимателями проведены разъяснительные беседы. Санитарные рейды проходят постоянно», — заключили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163909/
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