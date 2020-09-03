Муниципальные парковки очищают от стихийной торговли

Муниципальные парковки возле Ошского рынка превращают в места стихийной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Столичный муниципалитет продолжает усиленную борьбу с нарушителями общественного порядка, санитарных требований, а также со стихийной торговлей в центре города и возле крупных рынков. Накануне они проинспектировали улицу Токтогула.

От стихийных торговцев очистили 85 парковочных мест.

«С нелегальными предпринимателями проведены разъяснительные беседы. Санитарные рейды проходят постоянно», — заключили в мэрии.