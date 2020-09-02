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Общество

Сняты ограничения на въезд в Узбекистан из Кыргызстана

С 1 сентября снимаются ограничения на въезд-выезд автомобилей через пропускные пункты между Узбекистаном и Кыргызстаном. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на решение специальной Республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что при этом должны строго соблюдаться санитарно-гигиенические требования. Определен и порядок въезда и выезда. Так, лица, находившиеся в Кыргызстане последние 14 дней или имеющие справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус в течение последних 72 часов, не подлежат карантинному контролю при въезде в Узбекистан.

Граждане Узбекистана, выехавшие в Кыргызстан и находящиеся только на территории этой страны, не подлежат карантинному контролю по возвращении в республику.

«Во всех остальных случаях лица, въезжающие в Узбекистан, подлежат карантинному контролю в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163759/
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